Трюдо заявил, что Канада продолжит защищать и продвигать свободу прессы в мире

Канада продолжит защищать и продвигать свободу прессы во всем мире, так как журналисты являются первой линией обороны демократии. Об этом в понедельник говорится в заявлении канадского премьер-министра Джастина Трюдо по случаю Всемирного дня свободы печати.

«Сегодня, во Всемирный день свободы печати, мы отмечаем неоценимую роль, которую играют журналисты в Канаде и во всем мире, а также отдаем дань уважения тем из них, кто лишился жизни в поисках истины, — сказал он. — Они являются первой линией защиты демократий и краеугольным камнем любого справедливого, сильного и динамичного общества».

Трюдо напомнил, что Канада является сопредседателем международной коалиции за свободу СМИ и одним из организаторов Глобальных конференций по свободе СМИ. «Канада продолжит возглавлять усилия по защите свободы слова и продвижению свободы прессы во всем мире», — подчеркнул глава правительства.

| 2021-05-03T20:19:56+04:00 3 мая 2021, 21:11|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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