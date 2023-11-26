Канада продолжит оказывать Украине поддержку так долго, сколько это будет необходимо и именно тем, в чем будет нуждаться воюющая страна.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-службу.

«Между 1932 и 1933 годами советский режим Иосифа Сталина приговорил украинский народ к смерти от голода. За этот короткий промежуток времени миллионы украинцев погибли, и геноцид врезался в коллективную память украинцев. Сегодня, когда Россия ведет свою ужасающую войну, Голодомор напоминает, что украинцы испытывали боль раньше”, — заявил премьер-министр Канады.

По его словам, украинцы не отступают перед теми, кто пытается стереть их культуру и идентичность.

“Хочу четко заявить: битва Украины – это наша битва. В эту печальную 90-ю годовщину, вспоминая тех, кого мы потеряли, я хочу подтвердить непоколебимую поддержку Канадой свободной и независимой Украины. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, тем, чем потребуется”, — подчеркнул Трюдо.

Он также напомнил, что с начала полномасштабного вторжения РФ Канада выделила Украине миллиарды долларов финансовой и военной помощи, и продолжит и в дальнейшем оказывать необходимую помощь.