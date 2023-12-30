Российская Федерация совершила одну из наиболее интенсивных и массированных атак по Украине с использованием ракет и беспилотников, направленных на жилые районы, объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты по всей территории Украины. Об этом в субботу, 30 декабря, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

«Вы только посмотрите на список целей, которые были так «смело» уничтожены Россией минувшей ночью. Родильное отделение, образовательные учреждения, торговый центр, 45 многоэтажных жилых домов, частные дома, две церкви, торговые и хранилища, а также паркинг.

Учитывая сообщения о попадании российской ракеты в воздушное пространство Польши во время российского удара, мы снова повторяем, что российский воздушный террор несет опасную угрозу не только Украине, но и соседним странам», — сказал постпред.

Он отметил, что единственный способ предотвратить противодействие агрессору — продолжать поддерживать Украину «путем дальнейшего укрепления нашей обороноспособности».

«И пока Россия способна убивать доверие и целостность Совета Безопасности, она будет свободно убивать невинных людей в Украине и за ее пределами», — подчеркнул он.