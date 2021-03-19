Требует особого подхода – надо улучшать качество хурмы и выходить на новые рынки

Хурма – одна из самых значимых экспортных культур в нашей стране, уступающая первенство лишь томатам.

В январе-феврале 2021 года из Азербайджана было экспортировано 37,1 тыс. тонн хурмы. Согласно данным Государственного таможенного комитета, стоимость экспортируемой хурмы составила $27,8 млн. Для сравнения, за аналогичный период 2020 года было экспортировано 17,9 тыс. тонн хурмы стоимостью $14,1 млн, сообщает abc.az.

Но производители жалуются на то, что в странах, в которые они поставляют эту ягоду, упал на нее спрос из-за снизившейся в результате пандемии коронавируса покупательной способности населения. В итоге, они не знают, что делать с продукцией.

Эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов в беседе с # отметил, что в Азербайджане фермеры в основном производят хурму на экспорт. На отечественном рынке потребительский спрос невелик, хотя, конечно, определенный процент продукции поступает для внутреннего потребления.

В прошлом году по сравнению с позапрошлым годом, экспорт хурмы значительно уменьшился. В этом году экспортные показатели выше прошлого года, что не удивительно. Азербайджан ориентируется в экспорте хурмы на страны СНГ. Большая часть идет в Россию, некоторое количество в Украину, Беларусь и Казахстан. Но эти рынки, как отмечает эксперт, нестабильны.

«В прошлом году мы увидели, что Россия не особо заинтересована в импорте сельхозпродукции из Азербайджана, в том числе хурмы. Не могу сказать, были ли это искусственно созданные проблемы или были объективные причины.

Но Россия сейчас больше получает хурму из Узбекистана и из дальнего зарубежья. Наша хурма уступает по качеству узбекской, и как только хурма из этой страны поступает на российский рынок, интерес к нашей продукции совсем утрачивается. Азербайджанские фермеры должны повышать качество продукции, логистику, согласно требованиям иностранных государств, как СНГ, так и Европы. Если решить эти вопросы, и вопросы с хранением, то можно будет быть спокойными, что продукция будет востребована во многих странах», – сказал Магеррамов.

По его словам, бывают года, когда фермерам выгодно производить хурму, а бывают года, когда это совсем не выгодно, и площадь, где растет хурма, можно использовать по-другому, например, построить тепличные хозяйства, и, скажем, производить грибы. Это не так рискованно, как производить хурму.

Магеррамов подчеркнул, что хурма – продукция, требующая особого агротехнического подхода. Одна из проблем в том, что в нашей стране часто можно встретить плоды, в которых смешались королек и восточная хурма, происходят изменения в сортах. В итоге, половина плода может быть вяжущей на вкус и иметь косточку, а половина быть сладкой и без косточки.

Чтобы не было подобного, фермеры должны производить хурму определенного сорта. Наибольшим спросом пользуется «королек». Сорта «королек» и «шишбурун» появляются на рынке раньше хурмы. Чтобы обеспечить спелость вяжущей хурмы, ее можно держать в морозильнике до продажи.

В последние годы на рынке стало появляться все больше сушеной хурмы, ведь такую хурму легче хранить, она не так быстро портится, так что есть больше времени на ее реализацию. Но, по словам Магеррамова, такой продукт особым спросом в стране не пользуется, большинство потребителей предпочитают именно свежую хурму.

Что касается производства готовой продукции из хурмы, то у нас оно не налажено. Хотя, как говорит эксперт, в этом вопросе можно было бы перенять опыт Испании, где из нее делают различные джемы и не только. Но переработка обходится очень дорого и надо, чтобы потребители узнали о новом продукте, а значит, нужна эффективная реклама, которая тоже стоит больших денег.