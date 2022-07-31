Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае избрания ее премьер-министром страны не допустит проведения нового референдума о независимости в Шотландии.

Как сообщает The Daily Telegraph, Трасс напомнила о соглашении шотландских националистов о том, что референдум должен проводиться один раз в поколение.

«Шотландские националисты согласились с тем, что референдум должен проходить раз в поколение. Я сделаю так, чтобы они следовали своим словам. Я буду работать над тем, чтобы укрепить весь наш союз. Если я стану премьер-министром, я не дам подобное разрешение. Для меня совершенно очевидно, что, пока я за старшего, второму референдуму о шотландской независимости не бывать», — заявила Трасс.

14 июля власти Шотландии предложили провести референдум по вопросу независимости 19 октября в 2023 году. В частности, первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о начале кампании по второму референдуму о независимости от Великобритании. (УНИАН)