Бакинское транспортное агентство (БТА) переводит автобусы в поселках Баку на безналичную оплату, не позаботившись установить предварительно аппараты «BakıKart».

На днях пресс-служба Бакинского транспортного агентства выступила с заявлением о переходе с 25 мая на карточную систему оплаты за проезд автобусов рейса №184, курсирующих от метростанции «Улдуз» в поселки Сураханского района столицы. Кроме этого, с 24 мая оплата проезда в автобусах маршрута № 113 (станция метро «Гара Гараев» – поселок Амирджан) также осуществляется посредством «BakıKart».

Согласно рабочему процессу, в систему безналичной оплаты будут постепенно интегрированы и другие маршруты, сообщили в БТА.

Действительно, в заявленные сроки видавшие виды старые и зачастую «дышащие на ладан» автобусы этих рейсов, действительно, оснастили электронными валидаторами. Речь об устройствах, контролирующих оплату проезда. Их приделали у входа рядом с водителями. Но дальше дело не сдвинулось. В БТА почему-то не задумались, а как, собственно, воспользоваться всей этой современной системой, если в поселках Сураханского района по пути следования этих самых автобусов нет и речи про аппараты «BakıKart» …

По этому поводу корреспондент # обратился к руководителю пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маису Агаеву. Мы пребывали в наивной уверенности, что отвечающий за связь с общественностью сотрудник этого ведомства посвятит нас в детали сложившейся ситуации. Ведь вопрос, в целом, не шуточный: что делать жителям поселков эти районов? Где и как класть деньги на транспортный платежный пластик? И долго ли ждать установки на поселковых остановках аппаратов за загрузки «BakıKart». Однако реакции на запрос нашего издания от г-на Агаева не последовало.

Бакинское транспортное агентство не просто поставило пассажиров в затруднительную ситуацию, но даже не комментирует происходящее. Между тем уже вчера граждане не могли воспользоваться маршрутом 184, а на пути следования автобусов от метростанции «Кероглу» в сторону Сураханского района возмущенные пассажиры пытались проникнуть в салон без предварительной оплаты. Некоторым это удавалось, а многие остались на улице. В поисках выхода иные водители маршрута № 113 обзавелись платежной картой и платят ею за пассажиров, собирая деньги по старинке, наличными. Как долго продлится такая ситуация – неизвестно.

Отсутствием терминалов BakıKart обеспокоены родители школьников. Маршрут № 113 следует к школе 154, заново отстроенной и открытой в присутствии Президента страны Ильхама Алиева в начале текущего учебного года. По словам родителей учащихся, с переходом маршрута на карточную систему, чтобы загрузить платежный пластик они едут к метростанции «Гара Гараев». Но даже если платежные терминалы «BakıKart» появятся, люди не уверены, что техника будет работать исправно.

И на это есть основания. Поскольку даже в центральных точках столицы эта техника не всегда исправна, а местами работает из рук вон плохо. Ко всему прочему, аппаратов для карточной оплаты на периферии столицы, в частности же, в Сураханском районе и пос. Амирджан нет вовсе, поскольку до сих пор здесь платили наличными. Это означает, что технику следует устанавливать повсеместно, и лишь потом переходить на карточную оплату за проезд. Однако чиновники транспортной сферы почему-то нарушили эту простую логику, создавая массу неудобств для пассажиров.

В самом транспортном агентстве заявляют, что внедрение безналичной оплаты в сфере пассажирских перевозок находится в приоритете. «По поручению главы государства за последние пять лет в этом направлении были предприняты важные шаги», — информирует ведомство. О том, как исполняет это ведомство поручение Президента страны, можете судить сами…