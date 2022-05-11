Суд штата Нью-Йорк остановил действие решения о том, что экс-президент США Дональд Трамп должен ежедневно выплачивать по $10 тыс. штрафа за неуважение к суду, однако обязал его выплатить $110 тыс. — сумму штрафа, которая накопилась с конца апреля, пока бывший американский лидер не предоставлял необходимых для расследования материалов. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN.

Судья Артур Энгорон пришел к выводу, что защита Трампа частично выполнила предписание суда, предоставив дополнительные показания о предъявлении запрошенных документов, но ответчик должен выплатить положенную сумму штрафа. «Я хочу, чтобы штраф был оплачен, и он составляет $110 тыс.», — приводит телекомпания слова судьи.

При этом, если Трамп не выполнит полностью оставшиеся требования предписания до 20 мая, то действие решения о неуважении к суду будет возобновлено, а вместе с ним и начисление дальнейших штрафов.

В начале апреля генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила о намерении привлечь Трампа к ответственности по делу о предполагаемых финансовых махинациях в принадлежащей ему компании Trump Organization.