Бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Украина уже проигрывает в конфликте, которого могла бы избежать, первоначально договорившись о потере части территорий, включая Крым. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, средства массовой информации больше не пишут о войне, что «означает, что Украина проигрывает».

Он добавил, что наступления Украины так и не произошло.

Кроме того, экс-президент выразил уверенность, что Киев изначально мог избежать конфликта, договорившись о признании потери части территорий, включая Крым.