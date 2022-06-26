Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что США пришли в упадок и стали посмешищем для всего мира. Об этом сообщает ТАСС.

«Это больше не великая страна, это страна упадка. Мне противно вам это говорить», — сказал он, выступая на митинге своих сторонников в штате Иллинойс.

По словам политика, основные проблемы в Соединенных Штатах — это рекордные инфляция и цены на топливо, высокий уровень преступности, отсутствие свободы прессы и потеря энергетической независимости, из-за чего приходится «умолять» Венесуэлу и Саудовскую Аравию продать нефть.

Трамп добавил, возможно, самое главное, что за последние два года США перестали слушать и уважать. «Во многих смыслах эта страна стала посмешищем», — заключил он.