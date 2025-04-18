Соединенные Штаты проголосовали против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей агрессию России в отношении Украины. Трансляция голосования была опубликована на официальном сайте Организации Объединенных Наций. Всего против документа выступили девять стран, включая, помимо США, Россию, Беларусь и КНДР.

Во время обсуждения проекта представитель США при ООН Джонатан Шрайер объяснил позицию Вашингтона. По его словам, резолюция лишь дублирует прежние заявления по поводу российско-украинской войны, которые, по мнению Соединенных Штатов, не способствуют продвижению мирного урегулирования. «Мы надеемся, что Совет Европы, а также все государства-члены ООН, поддержат и усилят действия, направленные на достижение всеобъемлющего и устойчивого мира между Россией и Украиной», — сказал Шрайер.

Тем не менее, резолюция под названием «Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и региональными и другими организациями: сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Советом Европы» была принята подавляющим большинством голосов. Ее поддержали 105 стран, включая Словакию, Армению и Грузию. Еще 33 государства воздержались от голосования, а Азербайджан и Израиль участия в нем не приняли.

Это уже второй случай, когда Соединенные Штаты голосуют против резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей российскую агрессию. Предыдущий эпизод имел место 24 февраля, когда Генеральная Ассамблея одобрила украинский проект резолюции, в котором также осуждались действия России. Тогда США оказались в числе стран, выступивших против, наряду с самой Россией и менее чем двумя десятками других государств.