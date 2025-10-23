Власти Египта будут участвовать в создании международных стабилизационных сил для обеспечения мира в секторе Газа только при условии, что их возглавят США. Об этом сообщила эмиратская газета The National со ссылкой на источники.

Собеседники издания не назвали точных причин, по которым египетские власти изменили позицию касаемо того, кто должен возглавлять международный контингент. Предполагается, что главенствующая роль США придаст больший авторитет стабилизационным силам и обезопасит остальных участников. По мнению источников, власти Египта хотят, чтобы египетские войска «обеспечивали безопасность и поддерживали стабильность в Газе, а не боролись с вооруженными группировками». В публикации отмечается, что Египет также настаивает на обязательном участии Турции при том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал против присутствия турецких войск в Газе.