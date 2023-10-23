В Армении продолжается истерика по поводу христианских памятников, расположенных в Карабахском регионе Азербайджана. Не идя на мирные переговоры с Азербайджаном, саботируя их на протяжении трех лет, а после контртеррористической операции азербайджанской армии, которая привела к тому, что армяне спешно покинули Карабах, власти Армении вдруг озаботились судьбой христианских памятников.

Так, некий Овик Аванесов, называющий себя омбудсменом культуры «Айк», выступая в армянских СМИ заявляет об угрозе христианским памятникам Карабаха. При этом почему-то в этот список он включает объекты, созданные в честь оккупации Карабаха. К примеру, крест, который был установлен в селе Дашкенд Ходжалинского района в 2017 году в честь погибших армянских оккупантов. Гордо называемый оккупантами вторым по величине в Европе, крест был демонтирован, так же как и памятник-танк, установленный на въезде в Шушу.

Особенно Аванесова возмущает факт того, что на памятник «Мы и наши горы» был прибит азербайджанский флаг, что, по его мнению, является не только «очередным актом вандализма, но и идет вразрез с сутью и идеей самого памятника».

Автор, созданного в 1967 году памятника «Мы и наши горы», Саркис Багдасарян изначально задумывал просто композицию из двух голов, на которую его вдохновил парижский Нотр Дам, и эти головы символизировали главных героев романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» — Квазимодо и Эсмеральду, то есть не имели никакого отношения к Карабаху. Несмотря на это позднее армянская пропаганда сделала этот не представляющий собой никакой художественной ценности памятник символом Карабаха.

«Сегодня на территории Арцаха официальным Баку дан старт уничтожению всех памятников, символизирующих победу армян Арцаха в борьбе за свободу, независимость и национальную идентичность. Эти мемориалы, обелиски, памятные уголки на протяжении 30 лет являлись символами Арцаха и справедливой борьбы его народа. Сегодня именно они первыми подлежат уничтожению оккупантами», — возмущается Аванесов.

По абсурдной логике этого болтуна выходит, что Азербайджан, полностью восстановив свою территориальную целостность, должен был сохранить памятники, посвященные армянской оккупации Карабаха.

К слову, о вандализме и охране памятников со стороны самих сепаратистов. В соцсетях есть множество фотографий «Мы и наши горы», на которых памятник изрисован армянской молодежью. В армянских СМИ даже приводятся видеокадры того, как задняя часть памятника используется в качестве туалета. Вот как сами сепаратисты относились к своему же символу!

Если Ованесов считает, что азербайджанская пропаганда полностью построена на лжи, то почему же не говорит про вандализм по отношению к памятнику «Мы и наши горы» самих армян?

Обвиняя Азербайджан в присвоении армянских храмов, которые на самом деле были присвоены армянской церковью у кавказских албан, Ованесов коснулся и мечетей Карабаха. По его утверждению, мечети в Шуше являются иранскими.

Мечети в азербайджанском городе Шуша построил архитектор Кербалаи Сефихан Карабаги (1817-1910). Он был представителем созданной в Карабахе своеобразной архитектурной школы. Характерной особенностью творчества Кербалаи Сефихана Карабаги было рациональное и умелое использование традиций азербайджанского зодчества.

Он возвел мечеть в Агдаме (1868-1870), Ашагы (Нижняя) Говхар-Ага мечеть (1874-1875), Юхары Говхар-Ага (Верхняя) мечеть (1833), мечеть Гаджи Алекпер (1890) в городе Физули, мечети в поселке Горадиз (1891-1908) и деревне Гочахмедлы (1906) ныне Физулинского района Азербайджана и др. Благодаря Кербалаи Сефихану карабахский регион получил единый тип мечетей с присущей только им организацией внутреннего пространства — членение каменными колоннами на двухэтажные галереи и использование купольными перекрытиями.

Как видно из дат постройки мечетей, их возведение приходится на вторую половину XIX века. В этот период территория Карабаха входила в состав Российской империи, и эти мечети строил азербайджанский архитектор по своему стилю. Но Ованесов считает эти культовые сооружения иранскими.

Вышеприведенные бредни пустослова сродни его байке, которую он распространял несколько лет о том, что одной из самых распространенных в Азербайджане и Турции детской игрой является «Резня армян». Видимо по этой причине Ованесов был в числе тех армян, которые проникшись своей же больной фантазией, в августе текущего года стояли на дороге под Аскераном, не позволяя проезда фур с мукой, посланных Азербайджанским обществом Красного полумесяца.

А теперь оказавшись в Армении он громко заявляет об угрозе христианским памятникам Карабаха и призывает приложить усилия для их охраны. А где же был сам Ованесов, когда армяне превращали монастырь 13 века (https://zerkalo.az/sosedi-obvinyayut-azerbajdzhan-na-sammite-umov-no-vot-kak-sami-oberegayut-hristianskie-hramy-v-karabahe-video/), расположенный вблизи села Улубаб Ходжалинского района в мусорную свалку?!