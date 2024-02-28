Армянские СМИ, занятые антиазербайджанской пропагандой, не раз своими публикациями превращали себя в посмешище. В попытках очернить Азербайджан, исказить историю азербайджанского народа, оправдать факты присвоения исторических земель, памятников материальной и нематериальной культуры и доказать, что именно армяне являются автохтонами на Южном Кавказе, армянская пропаганда множество раз демонстрировала очевидные ляпы, которые демонстрировали ее примитивизм и деградацию.

Особенно это было заметно в ходе 44-дневной войны, когда выдуманные армянской пропагандой байки о якобы сирийских наемниках, сражавшихся на стороне Азербайджана, не выдерживали никакой критики.

Очередным доказательством вышеприведенных строк стала публикация сайта panorama.am под названием «Еще одно доказательство того, что азербайджанцы – пришлые кочевники». В этой информации приводится ссылка на некого пользователя Валдемира Дордамирова, который в группе «Иранистика» соцсети Facebook опубликовал снимок, сопроводив его описанием:

«Турчанки из племени Кызылбаши от тюркск (Kızılbaş. «красноголовые»)… – первоначально объединение туркоманских кочевых племен устаджлы, шамлу, румлу, афшар, зулькадар, текели, каджар и др… Носили головной убор с красными лентами… Интересно, что в википедии пишут: их язык – это диалект тюркского, на котором говорят современные азербайджанцы… Племена тюрков-огузов между XI и XV вв. пришли из Средней Азии и расселились на широком пространстве Малой Азии, Армянского нагорья, Сирии, и севера Ирана…Это фотография сделана в Малатии в конце 19-го века во время французской экспедиции…».

Уже сам факт того, что армянский сайт ссылается на некого Валдемира Дордамирова, вызывает множество вопросов. Можно подумать, что пользователь соцсети Facebook с экзотическим именем является научным светилом в тюркологии и истории. С таким же успехом можно приводить в качестве доказательства слова пациентов психиатрических клиник. Но не будем строги к Валдемиру, который возможно по уровню своего психического здоровья не отличается от этих пациентов и перейдем к анализу опубликованной им фотографии.

Судя по источникам (https://www.pinterest.co.uk/pin/456622849702436315 и https://twitter.com/saripiso1/status/1145976653643964416), эта фотография сделана в селе Чамлык турецкой провинции Сивас в 1900 году. На фотографии изображены четыре курдянки в традиционных головных уборах, называемых «кофи». При этом необходимо знать, что термин «Кызылбаш» в Османской империи обычно использовался для обозначения алавитов. То есть, на данной фотографии изображены курдянки, исповедующие алавизм.

Как видим, редакция panorama.am даже не удосужилась проверить фотографию и сделала «сенсацию» на пустом месте, что в очередной раз наглядно говорит о степени ее профессионализма.

Видимо в редакции кому-то не дает покоя печальная слава фальсификатора Сурена Айвазяна, выдумавшего множество несусветных небылиц, вплоть до того, что британские короли из династии Виндзор имеют армянское происхождение. А в случае с ляпом panorama.am можно сказать следующее: не каждому правдоподобно удается наговорить сорок бочек арестантов….