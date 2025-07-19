Милли Меджлис осудил антиазербайджанскую резолюцию Палаты представителей Бельгии.

В информации, поступившей из парламента, отмечается, что законодательный орган выразил резкий протест против односторонней и предвзятой резолюции, принятой Палатой представителей Бельгии 17 июля, и решительно отверг необоснованные обвинения против Азербайджана в этой резолюции.

Отмечается, что авторы этого документа, построенного на непроверенной, ложной и предвзятой информации, игнорируют сложившуюся политическую, правовую и гуманитарную обстановку в регионе Южного Кавказа, проявляют пренебрежение к принципам и нормам международного права, не считаются с критериями справедливости и объективности, которыми должен руководствоваться каждый парламент.