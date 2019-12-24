Трамп заявил, что подпишет торговую сделку с КНР на церемонии с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово, и он подпишет его на церемонии вместе с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Да, мы проведем церемонию», — подчеркнул Трамп, отвечая во вторник на вопрос о том, состоится ли церемония подписания с участием лидеров двух стран. Президент США находится в своем поместье Мар-о-Лаго в штате Флорида, куда прибыл на рождественские каникулы.

«И подписание будет быстрым, потому что мы хотим завершить с этим. Соглашение заключено, сейчас мы просто занимаемся его переводом», — добавил Трамп.(ТАСС)

| 2019-12-24T22:09:27+00:00 25 декабря 2019, 02:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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