«За этой сделкой последуют многие другие», — пообещал он.

Детали соглашения пока не объявлены, и пока не ясно, будут ли новые условия торговли выгодны Британии, а если да, то по сравнению с чем — с теми неважными, что были до Трампа, или с теми ужасными, что стали после того, как Трамп ввел против всех британских товаров импортную пошлину в 10%, а машины и сталь обложил тарифами в 25%.