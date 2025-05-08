Американский президент Дональд Трамп заключил торговую сделку с Великобританией — первой из десятков стран, против которых Трамп сначала объявил торговую войну, а потом поставил ее на трехмесячную паузу для переговоров об уступках.
Трамп назвал соглашение «полным и всеобъемлющим», однако экономисты и эксперты предупреждают, что речь идет лишь о быстрой сделке с ним лично, а не о торговом договоре между странами — подобные документы согласовываются годами и утверждаются парламентами.
Они напоминают, что Трамп с легкостью рвет даже действительно всеобъемлющие торговые союзы, и потому объявленная в четверг сделка имеет скорее символический и политический характер, нежели экономический и торговый.
Она позволяет Трампу утверждать, что его торговая война приносит дивиденды Америке, и страны одна за другой выстраиваются в очередь за снисхождением. Властям Британии, с другой стороны, политическую выгоду принесет тот факт, что они первыми договорились с Трампом, хотя цена этой договоренности пока не объявлена.
«Полное и всеобъемлющее соглашение укрепит отношения между США и Великобританией на долгие годы», — написал Трамп в своей соцсети.
«За этой сделкой последуют многие другие», — пообещал он.
Детали соглашения пока не объявлены, и пока не ясно, будут ли новые условия торговли выгодны Британии, а если да, то по сравнению с чем — с теми неважными, что были до Трампа, или с теми ужасными, что стали после того, как Трамп ввел против всех британских товаров импортную пошлину в 10%, а машины и сталь обложил тарифами в 25%.
Импортные пошлины оплатят американцы, но они сделают британские товары дороже и потому сократят спрос на них. Трамп считает, что это возродит американскую промышленность, повысит доходы бюджета и сократит дефицит торговли США. Экономисты предупреждают, что его торговая война подорвет и американскую, и мировую экономику. (bbc.com)