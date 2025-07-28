Президент США Дональд Трамп на переговорах в Шотландии просто «съел» главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, и Евросоюз заключил невыгодную сделку по тарифам с американцами. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя итоги американо-европейской встречи.

«Трамп съел Урсулу на завтрак», — сказал глава правительства, добавив, что этого и следовало ожидать. «Президент США — переговорщик в тяжелом весе, в то время как председатель Еврокомиссии выступает в полулегком», — пояснил Орбан в программе на YouTube-канале популярного в Венгрии телеведущего Балажа Немета.

Орбан отметил, что на воскресных переговорах в Шотландии американская позиция была гораздо прочнее европейской. В результате достигнутая там договоренность оказалась более выгодной для США, чем для ЕС. «Великобритания смогла недавно заключить с американцами более удачное соглашение», — сказал премьер.

Кроме того, он выразил недоумение по поводу сообщений о том, что фон дер Ляйен пообещала Трампу европейские инвестиции в экономику США на сотни миллиардов евро. «Кто будет осуществлять эти инвестиции? От чьего имени дано такое согласие? Кто даст на это деньги и направит капитал: канцлер Германии, президент Франции, премьер-министр Венгрии?» — поинтересовался Орбан.

Он также обратил внимание на сообщения о договоренности по поводу закупки европейцами американских вооружений. «Но кто будет это делать? У Еврокомиссии нет армии», — сказал Орбан.