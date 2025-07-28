Договор о торговле, заключенный между Вашингтоном и Брюсселем, является фиаско для Европы. Об этом лидер французской парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен написала в X.

«Торговая сделка, заключенная Урсулой фон дер Ляйен с Дональдом Трампом, является политическим, экономическим и моральным фиаско», — прокомментировала Ле Пен, подчеркнув, что суверенитет ЕС после такого асимметричного соглашения заметно размывается, а под тяжестью «брюссельской бюрократии» совсем сводится на нет.

Партия «Национальное объединение» располагает крупнейшей однопартийной фракцией в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции, насчитывающей 123 из 577 мест.