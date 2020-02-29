Трамп захотел провести саммит с лидерами России и Китая

Президент США Дональд Трамп захотел провести встречу с лидерами России и Китая, на которой можно было бы обсудить вопросы разоружения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американской администрации.

По его словам, Трамп готов воспользоваться любой возможностью для предотвращения новой гонки вооружений. Однако собеседник агентства не уточнил, когда именно можно было бы провести такую встречу. Одним из возможных вариантов указывается

Генеральная ассамблея ООН в сентябре, на которую смогут приехать большинство мировых лидеров.

Инициативу провести саммит между Россией, США, Китаем, Францией и Великобританией ранее озвучил российский президент Владимир Путин Глава государства заявил об этом на Всемирном форуме памяти жертв холокоста в Израиле в конце января.

В прошлом году Трамп заявил, что новый договор о сокращении ядерного вооружения должен быть заключен в том числе и с Китаем. По мнению американского президента, двустороннее соглашение России и США не учитывает угроз со стороны других стран. В Пекине в свою очередь заявили, что не видят смысла в таком договоре, поскольку ядерный арсенал КНР невелик.

В августе прошлого года Вашингтон вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), который ограничивал характеристики производимых ракет. Москву обвинили в несоблюдении обязательств. Российская сторона отвергла все обвинения и также приостановила участие в договоре. Позднее в США была названа другая причина — быстро развивающаяся ракетная программа Китая (lenta.ru)