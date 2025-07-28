Президент США Дональд Трамп сообщил, что поговорил по телефону с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтамом Вечаячайем и премьер-министром Камбоджи Хун Манетом.

«Я закончил множество войн всего за шесть месяцев — я горд быть президентом мира!»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. Он уточнил, что мирное соглашение между Таиландом и Камбоджей достигнуто благодаря его личному участию в переговорах. Глава Белого дома велел своей администрации возобновить торговые переговоры с обеими странами.

Сегодня господин Трамп заявил, что причиной достигнутого перемирия стало его условие — урегулировать все противоречия для подписания торгового соглашения. По его словам, аналогичным способом был завершен конфликт между Руандой и Демократической республикой Конго.

Боевые действия между Камбоджей и Таиландом длились с 24 июля. Причиной стал спор из-за территории вокруг храмов Тамоантхом, Тамоантауч и Такрабей. За время боев погибли минимум 35 человек. О достигнутом соглашении премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил сегодня после переговоров Камбоджи и Таиланда в Куала-Лумпуре.