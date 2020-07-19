Трамп считает, что победа Байдена приведет к «уничтожению Америки и невообразимым ужасам»

Возможная победа бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, приведет к уничтожению Америки и невообразимым ужасам. Такое мнение выразил в воскресенье в Twitter американский лидер Дональд Трамп.

«Радикальные левые демократы, которые полностью контролируют Байдена, уничтожат нашу страну, какой мы ее знаем. Невообразимые ужасы произойдут с Америкой. Посмотрите на Портленд (штат Орегон), где политики совсем не против того, что у них уже 50 дней анархия [в городе]. Мы отправили помощь. Посмотрите на Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию. Нет!» — написал президент.

В субботу губернатор штата Орегон Кейт Браун (представляет демократов) потребовала от главы государства вывести подразделения федеральных органов власти из города и прекратить задержания участников акций протеста в связи со смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Она назвала действия вооруженных сотрудников федеральных силовых ведомств в Портленде «вторжением и вопиющим злоупотреблением федеральным правительством своими властными полномочиями». Аналогичную позицию выразил и мэр Портленда Тед Уилер (представляет демократов). Прокурор Орегона Билли Уильямс пригрозил провести расследование обстоятельств появления в городе сотрудников федеральных силовых ведомств в масках, камуфляже и без опознавательных значков.(ТАСС)