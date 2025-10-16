Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отверг заявления о том, что передача Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk приведет к эскалации и разрастанию конфликта. Его слова приводит газета The Guardian.

Он призвал не бояться реакции России на появление у ВСУ дальнобойных ракет. Министр напомнил, что когда Запад намеревался передать Киеву новый вид оружия, то звучали заявления, что не стоит этого делать из-за эскалации. Однако Россия «была вынуждена подстраиваться», заявил Сикорский.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль тщательно фиксирует все заявления о возможной передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk, в данный момент их звучит много. По его словам, это «особое оружие», которое может быть как в ядерном, так и безъядерном исполнении. В то же время оно не сможет изменить положение дел на фронтах, констатировал представитель Кремля.

Российский лидер Владимир Путин предупреждал, что появление Tomahawk в зоне конфликта негативно повлияет на отношения Москвы и Вашингтона. По его словам, поставки ракет приведут к разрушению позитивных тенденций, наметившихся в российско-американских отношениях.