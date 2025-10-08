Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти внимательно следят за развитием ситуации вокруг возможных поставок Украине американских крылатых ракет Tomahawk. По ее словам, передача этих ракет может осложнить «поиск развязок на украинском треке», а также нанести «непоправимый ущерб» отношениям России и США.

«Соответствующее решение администрации США, повторю, если оно в конечном итоге будет принято, не только чревато закручиванием спирали конфронтации, но и нанесет непоправимый ущерб российско-американским отношениям, которые только-только стали проявлять элементы возобновления двустороннего диалога»,— сказала Мария Захарова на брифинге. «Надеемся, что в Вашингтоне наши сигналы будут услышаны»,— подчеркнула она.