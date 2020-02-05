Трамп проведет переговоры с Гуаидо

Президент США Дональд Трамп проведет переговоры с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо, незаконно провозгласившим себя временным главой Венесуэлы, в Белом доме в среду, сообщила в среду пресс-служба президента США.

«Визит станет возможностью подчеркнуть приверженность Соединенных Штатов (интересам) народа Венесуэлы, позволит обсудить, как мы будем работать с президентом Гуаидо над ускорением демократического перехода, который положит конец текущему кризису в Венесуэле», — говорится в заявлении Белого дома.

«Мы продолжим работать с нашими партнерами в регионе в противостоянии незаконному диктаторскому режиму в Венесуэле и будем поддерживать народ Венесуэлы для обеспечения демократичного и процветающего будущего», — подчеркнули в Белом доме.