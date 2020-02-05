Трамп проведет переговоры с Гуаидо

 Президент США Дональд Трамп проведет переговоры с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо, незаконно провозгласившим себя временным главой Венесуэлы, в Белом доме в среду, сообщила в среду пресс-служба президента США.
«Визит станет возможностью подчеркнуть приверженность Соединенных Штатов (интересам) народа Венесуэлы, позволит обсудить, как мы будем работать с президентом Гуаидо над ускорением демократического перехода, который положит конец текущему кризису в Венесуэле», — говорится в заявлении Белого дома.

«Мы продолжим работать с нашими партнерами в регионе в противостоянии незаконному диктаторскому режиму в Венесуэле и будем поддерживать народ Венесуэлы для обеспечения демократичного и процветающего будущего», — подчеркнули в Белом доме.

| 2020-02-05T20:24:44+00:00 5 февраля 2020, 21:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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