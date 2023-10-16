Президент РФ Владимир Путин в среду на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По словам дипломата, на встрече лидеры обсудят «актуальные проблемы двустороннего практического сотрудничества и международной повестки дня, в том числе вопросы формирования более справедливого многополярного миропорядка».

Ушаков сообщил, что переговоры запланированы на среду, они пройдут в два этапа — в широком формате (с участием делегаций) и в узком.

Он напомнил, что предстоящие переговоры — уже второй очный контакт Путина и Си Цзиньпина в 2023 году. В марте председатель КНР приезжал в Россию с государственным визитом. А до этого президент РФ посещал Китай в феврале 2022 года для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.