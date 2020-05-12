Трамп призвал ФРС США ввести отрицательную ставку

Американский лидер Дональд Трамп настаивает на установлении отрицательной базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Об этом американский лидер написал в Twitter.

«Пока другие страны получают выгоду от отрицательных ставок, США также должны принять этот «подарок», — говорится в публикации.

До этого Трамп уже призывал финансовый регулятор понизить ставку до нуля или установить ее на отрицательном уровне. По его мнению, это помогло бы сократить инфляцию до нуля и начать рефинансировать госдолг США.

Ранее ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. (Газета.Ру)

 

| 2020-05-12T21:09:56+00:00 12 мая 2020, 23:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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