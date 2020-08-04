Трамп назвал решение отправить войска на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории США

Президент США Дональд Трамп назвал решение Вашингтона отправить войска на Ближний Восток и вмешаться в конфликты в этом регионе величайшей ошибкой в истории страны. Об этом американский лидер сообщил в понедельник в интервью порталу Axios.

«Решение отправить [войска] на Ближний Восток и втягиваться [в конфликты] на Ближнем Востоке было величайшей ошибкой в истории нашей страны. Это моя точка зрения», — сказал он.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты намерены прекратить политику «бесконечных войн» и стремятся к установлению партнерских отношений со странами мира вместо соперничества.(ТАСС)