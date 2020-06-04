Трамп назвал экс-главу Пентагона «самым переоцененным генералом»

Президент США Дональд Трамп заявил, что раскритиковавший его экс-руководитель Пентагона Джеймс Мэттис является «самым переоцененным генералом в мире». Об этом президент написал в своем Twitter.

«Возможно, единственная вещь, которая объединяет меня и Барака Обаму, — это то, что мы оба имели честь уволить Джима Мэттиса, самого переоцененного генерала в мире», — написал Трамп.

Он добавил, что ранее Мэттис среди общественности носил прозвище «Хаос», но главе США больше нравится называть генерала «Бешеным псом».

Трамп подчеркнул, что стиль руководства экс-главы Пентагона был неприемлем, так как генерал «редко приносил домой бекон», хотя президент и «дал ему новую жизнь».

Ранее Джеймс Мэттис, комментируя массовые беспорядки в США, заявил, что Трамп пытается «расколоть американский народ».

Генерал покинул пост главы ведомства зимой 2019 года.(Газета.Ru)