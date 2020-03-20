Трамп изменит формат июньского саммита G7

Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, передает Reuters со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

Вместо этого, по данным агентства, Трамп проведет встречу в формате видеоконференции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

| 2020-03-20T04:09:03+00:00 20 марта 2020, 06:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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