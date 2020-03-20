Трамп изменит формат июньского саммита G7

Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, передает Reuters со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

Вместо этого, по данным агентства, Трамп проведет встречу в формате видеоконференции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.