Трамп испугался неудобного вопроса и покинул трибуну — ВИДЕО

Президент Дональд Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса от журналистки CBS News, сообщает РИА Новости.

Глава государства выступал в штате Нью-Джерси. Корреспондент Паула Рид попыталась уличить президента во лжи после слов о том, что проект «Выбор ветеранов» является заслугой его администрации.

«Почему вы повторяете, что именно вы запустили «Выбор ветеранов»? Он был принят в 2014 году, это ложное заявление, сэр», — сказала она, указав на то, что Трамп занял пост главы государства в 2016 году.

Президент попытался передать слово другому журналисту, однако Рид повторила вопрос, перебив его.

В итоге Трамп прервал пресс-конференцию, поблагодарил присутствующих за внимание и покинул трибуну.