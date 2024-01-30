США и Турция после одобрения Анкарой вступления Швеции в НАТО возвращаются к полноценной совместной работе в сферах экономики и безопасности. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью телеканалу CNN Türk.

«Вы правы, это не совпадение, что я нахожусь здесь сразу после того, как Турция ратифицировала членство Швеции в НАТО. Как вы знаете, со вступлением Финляндии мы добавляем в НАТО две новые страны. Это укрепляет наш альянс, — подчеркнула она. — Поэтому одна из вещей, о которых меня попросил госсекретарь США Энтони Блинкен, — это оживить остальные аспекты наших отношений и вернуться к обсуждению того, что нам нужно сделать в 2024 году, включая подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне в июле. Так что это был очень оптимистичный визит, чтобы спланировать все аспекты [развития отношений], включая экономику, безопасность, поскольку мы все возвращаемся к полноценной совместной работе в этих очень важных отношениях».

«США готовы вернуть Турцию в программу по производству американских истребителей пятого поколения F-35, если удастся решить вопрос с приобретенными Анкарой российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400», — заявила также Виктория Нуланд.

«Мы находились в процессе переговоров о продаже ЗРК Patriot, пока они шли, Турция пошла в другом направлении. Поэтому сегодня мы провели несколько обсуждений. Очевидно, что если мы сможем решить вопрос с С-400, чего мы и хотим, США будут рады снова принять Турцию в семью F-35. Но сначала мы должны решить этот другой вопрос, и мы должны решить его, в то же время обеспечив Турции сильную систему противовоздушной обороны», — отметила она