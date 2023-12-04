Почти половина украинцев (44%) высказалась за поиск компромисса с Россией на переговорах для завершения войны. Число сторонников такого варианта окончания военного конфликта с февраля этого года выросло на 9% (было 35%). Это показал опрос группы «Рейтинг», пишет «Страна.ua» со ссылкой на исследование.В то же время 48% выступили за продолжение боевых действий до освобождения захваченных Россией территорий. Однако, как отмечают исследователи, еще летом таковых было 60%.

Сторонников компромисса больше среди людей в возрасте 18–35 лет (45%) и на востоке страны (51%). Среди сторонников продолжения войны большинство составляют люди в возрасте 36–50 лет и проживающие на западе страны (по 50%). За переговоры чаще выступают женщины — 48% (против 44%). Среди мужчин большинство против переговоров — 51% (за — 40%).

Такие вот данные соцопроса. Они красноречиво свидетельствуют о том, что в украинском обществе растут сомнения касательно победы над Россией на поле боя. Да и как им не расти, если официально уже было объявлено о провале контрнаступления и перехода ВСУ в защиту? Вот и новость, которая также не поднимет настроения украинцам и их союзникам- российские военные впервые взяли в качестве трофея американскую БМП Bradley, подбитую ранее на авдеевском направлении.

Машину удалось эвакуировать в тыл, пишет Telegram-канал «Рыбарь». По информации канала, боевая машина принадлежала 47-й механизированной бригаде ВСУ, которая с начала лета потеряла больше 40 подобных единиц техники. Этот эпизод дает понимание того, что чуда не произошло, и западная техника не помогла украинской армии разгромить российскую.

Но дело еще и в том, что поставить РФ на колени в экономической области у Запада тоже не получилось. Например, согласно данным Росстата, вот уже три месяца безработица в РФ сохранялась на рекордно низком уровне 3%, причем в октябре этот показатель вообще снизился до 2,9%, достигнув исторического минимума. Кроме того, недавно одна из ключевых ассоциаций развитых стран — Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пересмотрела свои оценки состояния российской экономики.

Отныне вместо ожидавшегося падения ВВП на 1,5%, она прогнозирует рост в этом году на 0,8%. В 2024 г. вместо падения на 0,4% ожидается уже рост на 0,9%, снижены и прогнозы по инфляции. И все это происходит на фоне коллапса украинской экономики. Она давно уже держится только на западной помощи. Которой становится все меньше. И в этих условиях девальвация гривны, еще большее падение уровня жизни в Украине являются неизбежными.

Тем более, что Украина имеет проблемы с соседними странами. Украинский журналист Константин Андриюк 2 декабря сообщил, что Венгрия начала блокировать украинские грузовики, пытающиеся выехать с территории Словакии. В венгерской полиции говорят, что причина очередей – попытки украинских водителей добраться до пункта назначения через Венгрию после блокирования пункта пропуска на границе со Словакией.

Андриюк опубликовал видео многокилометровой очереди украинских грузовиков на границе между Словакией и Венгрией. «После блокады словацких перевозчиков водители решили выехать из Словакии через Венгрию. Здесь образовалась очередь, а затем вообще фуры перестали пропускать», – утверждает журналист. Я сам видел эти многокилометровые очереди, когда возвращался из Будапешта в Украину. Но, скорее всего, венгерская сторона права — речь идет не о блокаде, а о попытках не допустить хаоса в связи с перегруженностью этого направления. В итоге ведь, пусть медленно, в сопровождении полицейских машин, но группы украинских грузовиков все же пересекали границу.

При этом, никуда не делась проблема с Польшей и Словакией. Да, остается Румыния, через которую, с куда большими временными и финансовыми задержками, теперь будут пытаться ввозить грузы для Украины. Но факт провала в выстраивании отношений с соседями уже налицо. И все это — следствие некомпетентности руководства МИД Украины. Собственно, именно по этой причине, зная уровень господина Кулебы, из украинского внешнеполитического ведомства уволились многие известные дипломаты.

В итоге, мы помним кучу скандальных высказываний украинских послов в адрес руководства стран, в которых они работали. Так были испорчены отношения с ФРГ и Израилем. Плюс, далекую от понимания роли дипломата даму направили работать послом Украины в Болгарии. Все это рано или поздно должно было сказаться. И вот — все наваливается разом. Недостаток людей на фронте, вследствие бегства из Украины миллионов мужчин, в том числе и призывного возраста, неспособность создать сильный ВПК , крах экономики, утеря статуса государства, которому Запад будет помогать в любых объемах, испорченные отношения с соседними государствами, от которых Украина критически зависит — все это объясняет рост числа граждан Украины, готовых на компромиссы с Россией.

В реальности, если называть вещи своими именами, речь идет о росте числа украинцев, смирившихся с потерей территорий, оккупированных Россией. Да, это так. И это понимает нынешнее руководство страны. Оно уже ищет, на кого бы свалить вину за свои провалы, вызванные тотальной некомпетентностью и шокирующей коррумпированностью. На Банковой же регулярно проводят свои, не публикующиеся в СМИ, замеры настроений украинцев. А они показывают, что в бедах страны украинцы винят, в первую очередь, президента Владимира Зеленского и его команду.

В итоге главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный обошел президента страны Владимира Зеленского в рейтинге доверия. Об этом свидетельствуют результаты опроса все той же социологической группы «Рейтинг». Залужному полностью доверяют 63% граждан Украины, скорее доверяют 19%, у Зеленского — 39% и 33% соответственно. Эти цифры дают объяснение тому, почему так активно многие депутаты от партии «Слуга народа», например Марьяна Безугла, требуют отставки Залужного. Она, судя по всему, выполняет приказ руководства партии и страны.

И все видят, что действующая власть опасается роста популярности Залужного и не брезгует ничем для дискредитации конкурента. Видят все это и те, кто прямо сейчас воюют, кто сидит в окопах, пытаясь противостоять российской армии. Естественно, это работает не на консолидацию, а на разобщение страны. Все медленно, но верно, идет к тому, что Украина вынуждена будет согласиться на переговоры с РФ на очень невыгодных для себя условиях. И есть большая вероятность, что ей придется смириться с потерей того, что уже захватила Россия.