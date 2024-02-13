Сегодня в мировой масс-медиа обсуждается интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, вызвавшее широкий резонанс. По данному поводу # побеседовало с азербайджанским экспертом, главой клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгаром Велизаде.

— Как вы считаете, данное интервью пришлось как нельзя кстати на руку республиканцам в преддверии выборов в США?

— Я не думаю, что это интервью Путина американскому журналисту сослужит услугу республиканцам. Да, Путин высказал критические замечания в адрес нынешней администрации Белого дома.

В то же время, он не различал республиканцев и демократов, отмечая, что любая администрация в США занимает тенденциозную позицию в отношении Москвы.

— Наиболее серьезным конкурентом демократам является Дональд Трамп, который не скрывал симпатии к России. Можно ли считать резонансное интервью Такера простым совпадением?

— Возможно, есть определенная связь, но утверждать не берусь. Ни для кого не секрет, что отношения между Россией и США были далеко не безоблачными.

Да, Путин в интервью отметил, что у него с Трампом велся более продуктивный диалог. И в данном случае слова Путина можно воспринять как «подыгрыш» республиканцам, которые против войны в Украине.

— В своем интервью Владимир Путин обозначил линию, которая не может не беспокоить. Он вновь заявил, что Украина – искусственно созданное государство. Ранее были недвусмысленные намеки и в отношении Казахстана…

— Владимир Путин никогда не скрывал того факта, что развал СССР для него является трагедией. В то время как именно распад Советского Союза для большинства постсоветских стран дал возможность для развития, как независимых государств.

Хочу отметить, что Путин как-то сказал, что Казахстан создал Нурсултан Назарбаев, а до этого такого государства не было. Естественно, это вызвало негодование в Казахстане.

В то же время, нужно отметить и заявление Путина в интервью Карлсону, согласно которому у Москвы нет никаких агрессивных планов в отношении соседей. То есть, Россия считает частью своей территории Украину, но не Казахстан.

— Как вы считаете, Украина – последняя цель Кремля, или аппетит приходит во время еды?

— Аппетит должен коррелировать с возможностями. Украино-российская война отвлекает много сил, возможностей, ресурсов. В том числе, и политических. Поэтому те, кто сегодня говорят о том, что Россия может направить свои действия в других направлениях, скорее всего, ошибаются. Кстати, в беседе с Карлсоном неисчерпаемость отметил и сам Путин.

И еще один нюанс хотелось бы отметить. Предположим, что Россия пойдет на страны Балтии. А это означает прямой конфликт с НАТО, в состав которой входят бывшие советские республики.

А если Москва вознамерится выступить с претензиями в отношении Казахстана, то встанет вся Центральная Азия. И не следует забывать о том, что и Китай в стороне не останется. Проще говоря, учитывая интересы Пекина в Казахстане, Китай может просто стать врагом России.

Ну, а если Россия пойдет в сторону Азербайджана, расклад очевиден. Нужно учесть как турецкий, так и пакистанский фактор. Тем более, что Пакистан – ядерная страна, и с этим аспектом невозможно не считаться. И это помимо того, что военно-техническую помощь Азербайджану окажет и Израиль.

То есть, учитывая вышеупомянутые факторы, Россия вряд ли решится пойти войной на своих соседей.

Кроме того, еще одна военная авантюра для Москвы – дополнительные риски, угроза собственной безопасности.

И следует учитывать то обстоятельство, что страны, расположенные про периметру России, самодостаточные и сильные государства. И это значит многое…