Самая главная политическая новость Турции сегодня о том, что глава «Хорошей партии» Мераль Акшенер покинула объединённую оппозицию, состоящую из шести партий. Уход этой партии из коалиции изменил политический расклад в стране и увеличил шансы президента Реджепа Тайипа Эрдогана на более легкую победу.

И так напомним кто был в коалиции и имена лидеров: В блок входили: Народно-республиканская партия (Кылычдароглу), «Хорошая партия» (Акшенер), «Партия будущего» (Давутоглу), Deva (Бабаджан), Saadet (Карамоллаоглу) и Демократическая партия (Уйсал).

Самая высокая доля среди партий у НРП Кылычдароглу – около 24-26%

Следующей была «Хорошая партия» Акшенер — 14 – 19%

У остальных партий Давутоглу, Бабаджана, Карамоллаоглу и Уйсала в совокупности максимум 4%. Исходя из этих цифр уход Акшенер очень значительная потеря для «Народной коалиции» (Millet ittifakı). Если самые оптимистичные результаты опросов пророчили союзу чуть менее 50%, то теперь они все вместе не дотянут и до 30%.