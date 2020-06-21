Трагические ошибки Оперативного штаба

В Азербайджане установлен новый анти-рекорд роста зараженных коронавирусом — за минувшие сутки выявлен 491 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 283 человека выписаны после завершения лечения. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров в воскресенье, 21 июня. Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончалось шесть человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Днем ранее была почти столь же тревожная статистика — 471 заболевший, при том, что вылечились 191, а скончались пять человек. Как видно, уже третий день подряд мы имеем свыше 400 зараженных ковид в день, приближаясь к отметке в 500 заразившихся за сутки. Это не просто много, это катастрофически и трагически много. И самое печальное — нет гарантий, что дальше не будет еще хуже. Тенденция ежедневного увеличения числа зараженных ковид очевидна.

Могло ли быть все иначе? Выскажу предположение, что могло, если бы Оперативный штаб не совершил одну, но очень серьезную ошибку. Вначале, отмечу, он принял правильное и жесткое решение. Напомню, что в Азербайджане карантинный режим ввели 24 марта. И уже с апреля выходить на улицу можно было только получив электронный пропуск по СМС. Да, далеко не все соблюдали этот режим. Да, много было недовольных и чертыхающихся. Но, как ни крути, мы получали тогда совсем иные цифры.

Так, в мае в Азербайджане выявляли до 60 зараженных в день. Сейчас эта цифра кажется просто фантастически низкой. И она позволяла надеяться на то, что постепенно количество выздоровевших будет превышать количество заразившихся ковид, что даст возможность медицинским работникам не так выматываться, а медучреждениям справляться с наплывом поступающих зараженных коронавирусом. Но, 29 мая на территории Азербайджана вступило в силу очередное ослабление карантинного режима.

В Баку, Гяндже, Лянкярани, Сумгайыте, Абшеронском районе работа ресторанов, кафе, чайных стала разрешена теперь до 22.00 вместо 18.00, было снято ограничение по численности работников госструктур. А главное — стала разрешена работа торговых центров и моллов на всей территории Азербайджана, за исключением объектов общепита, кинотеатров, детских и развлекательных центров, действующих на их территории. Кто принял это решение? Оперативный штаб, конкретные люди, имена и фамилии которых всем известны.

Что произошло в итоге? Произошел резкий рост числа заразившихся ковид. В среднем мы ежедневно стали слышать о 200-300 заразившихся, а в последние дни цифра перевалила за 400 в день. Очевидно, что виноваты в этом те господа из Оперативного штаба, что продавили ослабление карантинного режима. Но вместо признания очевидного, мы слышим от них бесконечные обвинения в адрес «несознательных граждан, не желающих носить маски и соблюдать социальную дистанцию».

Да, есть в нашей стране проблема с бытовой культурой. Она была всегда. Соблюдать очередь и не пытаться пролезть вперед, терпеливо стоять в «пробке» и не вилять вправо-влево всегда было проблемно для подавляющего большинства азербайджанцев. Но, по большому счету, ныне практически всегда и везде люди действуют одинаково. Сомневающимся хочу указать на пример Швеции, где живут очень законопослушные граждане. Как известно, правительство Швеции отказалось вводить жесткий карантин. Расчет был на то, что население добровольно будет соблюдать социальное дистанцирование и прочие меры предосторожности. Чем все это закончилось? Тем, что на сегодняшний день в Швеции 56.043 случая заражения ковид и 5053 летальных исхода от него.

Очевидно, что эти цифры были бы гораздо меньше, если бы правительство Швеции ввело жесткий карантин. Оно на это не пошло, были установлены иные «правила игры». Вот и у нас в стране, да и везде в мире, люди действуют согласно установленным для них «правилам игры». И если Оперативный штаб принял решение ослабить карантин, после чего резко увеличилось число зараженных ковид, то виноваты в этом не граждане, а Оперативный штаб. Обязанность этой структуры состояла в том, чтобы, учитывая традиции поведения народа, принять свод правил, которые бы минимизировали риск заражения коронавирусом. Вначале, подчеркну, так и было сделано. Но в итоге была допущена трагическая ошибка в виде ослабления карантинного режима и открытия молов.

Собственно, в Оперативном штабе косвенно признали свой огромный промах. И вот мы услышали, что в Азербайджане до 1 августа продлили карантин. Особенно жестким режим карантина будет в Баку и шести других городах: Гяндже, Сумгаите, Лянкяране, Евлахе, Масаллы и Джалилабаде, а также в Абшеронском районе. В этих населенных пунктах с 21 июня по 5 июля выходить из дома можно будет только после получения пропусков по СМС. Минимум до 5 июля приостановят работу торговые центры, салоны красоты, парикмахерские, выставки и музеи. Кафе и ресторанам разрешено работать только на вынос. Запрещаются спортивные игры на воздухе и посещение пляжей. Однако для посещения останутся открытыми парки и бульвары, продолжит работу также метро в Баку.

Как видим, Оперативный штаб принял решение вернуться к тому, что ранее эффективно работало. Но, возникает вопрос — будет ли наказание в отношении тех, кто совершил ошибку, ослабил карантинный режим и, тем самым, создал предпосылки для роста числа заразившихся ковид?! Вопрос этот не праздный еще и потому, что в Оперативном штабе признали еще один свой, очевидный для всех в стране, промах. «Мы не смогли получить ожидаемый результат в связи с ограничениями в выходные дни в течение двух недель, мы увидели обратный результат»,- заявила на субботней пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

И снова все тот же вопрос — кто ответит за эту ошибку? Ведь в ее результате граждан Азербайджана вынуждали безвылазно, в летную жару сидеть дома. Это привело к резкому росту социального недовольства, что в итоге вылилось в столкновение граждан с полицией в Ясамальском районе. На мой взгляд, всего этого можно было избежать, если бы Оперативный штаб не пустился в эксперименты, решив преждевременно ослабить карантинный режим. Не было бы, предполагаю, и новых анти-рекордов, когда ежедневное число зараженных ковид приближается к отметке в 500 человек. А главное — не было бы недоверия к словам, обещаниям и прогнозам Оперативного штаба.