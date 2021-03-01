Тоже «оп-па», только в профиль

Президент России Владимир Путин обладает невероятным даром убеждения. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить события недалекого прошлого в Армении и уже потом оценивать события наших дней во все той же РА. Начнем с периода, когда ее президентом был ныне тщетно изображающий из себя борца за интересы армянского народа обладатель состояния в сотни миллионов долларов Серж Саргсян. Премьер-министром Армении тогда был Тигран Саркисян. Его, кстати, ошибочно считали политическим преемником Сержа Азатовича. Так вот, этот самый Т.Саркисян неоднократно заявлял, что участие Армении в Таможенном союзе «географически невозможно» и «бессмысленно». И не он один делал такого рода заявления. В том же духе выступал даже Шаварш Кочарян.

Да, тот самый, что с 2008 года и до ноября 2020 года сидел в кресле замминистра иностранных дел Армении. Да, такое тоже было! Именно Кочарян в свое время фактически обвинял Россию в давлении на Армению с целью принуждения ее к вступлению в ТС. На протяжении нескольких лет официальной позицией армянского истеблишмента было утверждение о совместимости стратегического партнерства с Россией в сфере безопасности по линии ОДКБ и — одновременно — экономической и политической ориентации на Евросоюз.

В общем, надеялась Армения в период президента Сержика Азатовича и европейскую рыбку съесть и на российском… трамвае не прокатиться. Но, ясное дело, не получилось. Состоялась встреча за закрытыми дверями между Владимиром Путиным и Сержем Саргсяном, по итогам которой Азатович, с белым от страха лицом промямлил про готовность или даже жгучее желание РА поскорее вступить в ТС.

Та история была показательна с многих точек зрения. Например, еще тогда выявилось желание РА убежать в объятия ЕС, получая при этом все самое выгодное от сотрудничества с РФ. Да и уровень русофобии тогда обнаружился изрядный. Но главное, легко и просто было продемонстрировано, что стоящий во главе Армении политик не способен противостоять аргументам, которые озвучивает в ходе личной беседы с ним президент России.

Так произошло и на сей раз. Премьер-министр РА Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин во время состоявшейся телефонной беседы в числе прочих вопросов обсудили также заявление армянского премьера относительно применения Арменией системы «Искандер». Об этом сказала пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян. Она же поведала миру об удивительно отрезвляющем воздействии общения с Путиным для Пашиняна.

«Премьер-министр Армении на основе сопоставления существующих фактов и данных пришел к заключению, что ему по данной ситуации неверно доложили. Заявление премьер-министра Армении не имеет никакой связи с содержанием и качеством армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-технического сотрудничества. Не вызывает сомнения также и то обстоятельство, что российское оружие – одно из лучших в мире», — сказала М. Геворкян.

Странно, что по итогам этого разговора Пашинян не заявил о готовности еще раз войти в ТС, ЕАЭС и ОДКБ. Удивительно, что он также не стал утверждать, что «Лада-Калина» лучше «Мерседеса» и «БМВ», быстро пересев на продукцию российского автопрома. Наконец, Пашинян мог бы заявить, что Артем Дзюба гораздо круче, чем Криштиано Роналду и Лионель Месси вместе взятые. Мол, он и руками может делать то, что португалец и аргентинец не могут.

В общем, Пашинян мог показать такую гибкость позвоночника, что даже Шаваршу Кочаряну стало бы стыдно. Впрочем, он это и показал, хотя мог бы взять и новые высоты. И я не удивлюсь, если по странному стечению обстоятельств, вдруг сдуется весь протест в Армении. Даже при том, что некоторые армянские СМИ, кажется, не поняли смысл прогиба Никола Воваевича. Они отчаянно сопротивляются, поддерживая традиционно высокий уровень русофобии. И это — прямо как в известном анекдоте. Где ложечки нашлись, а осадок остался…