Товарооборот России и Китая в январе — феврале вырос в годовом исчислении на 38,5%, достигнув 26,43 млрд долларов США. Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило сегодня Главное таможенное управление КНР.

Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ за два месяца вырос на 41,5% и составил около 12,62 млрд долларов. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 35,8%, до 13,81 млрд долларов.

Положительное сальдо России за январь — февраль достигло 1,19 млрд долларов, увеличившись на 26,3%.

«Несмотря на все более сложные и непредсказуемые внешние факторы, ситуация в области внешней торговли Китая по-прежнему стабильная, — отметил официальный представитель китайской таможни Ли Куйвэнь. — Это прежде всего объясняется гибкостью экономики КНР. В целом в долгосрочной перспективе положительная тенденция сохраняется без изменений».