Товарооборот между Турцией и ФРГ планируется увеличить до $60 млрд. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Анкаре со своим германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Мы планируем увеличить товарооборот между нашими странами с $50 млрд в год до $60 млрд», — сказал Эрдоган. Трансляцию выступления вел телеканал TRT Haber.

Президент Турции высказался за устранение преград для сотрудничества между двумя странами в военной области. «Мы хотим полностью избавиться от ограничений, которые остаются в сфере военного сотрудничества. Мы надеемся, что в будущем станем вести речь не о преградах в области военно-технического сотрудничества между Турцией и Германией, а о реализации проектов по совместному производству», — сказал Эрдоган. Он также сообщил, что в Анкаре рассчитывают на более существенную поддержку ФРГ в борьбе с терроризмом, имея в виду Рабочую партию Курдистана (РПК, запрещена в Турции).

Основной темой на переговорах были двусторонние отношения, в том числе в военной сфере, сотрудничество в рамках НАТО, урегулирование на Украине и в Газе.