Полузащитник немецкой сборной по футболу и мадридского «Реала» Тони Кроос заявил, что покидает национальную команду. Это произошло через несколько дней после того, как его сборная вылетела с чемпионата Европы.

«Я 106 раз играл за сборную Германии. Другого раза не будет», — написал 31-летний Кроос в Twitter. «Мне уже было ясно, что я не смогу принять участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре», — отметил футболист. В Instagram Тони Кроос сообщил, что теперь его приоритетом будет клубная карьера в «Реале» и семья.

Кроос — первый немецкий игрок в истории, ставший четырехкратным победителем Лиги чемпионов UEFA. Также чемпион мира по футболу 2014 года. Помимо этого Тони Кроос является первым в истории пятикратным победителем Клубного чемпионата мира.