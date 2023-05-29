Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя предложение президента Беларуси Александра Лукашенко, заявил, что у республики нет необходимости вступать в Союзное государство, поскольку действует такое объединение, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Об этом # сообщает со ссылкой на ТАСС.

«Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз», — сказал Токаев в понедельник в ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область.