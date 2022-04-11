Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар прокомментировал телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Об этом представитель ЕС написал в Twitter.

«Важный прогресс после брюссельской встречи на прошлой неделе. Европейский Союз поддерживает прямые контакты и связи», — отметил Тойво Клаар.

Напомним, сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. В продолжение договоренностей, достигнутых на уровне лидеров двух государств, стороны обменялись мнениями о работе по подготовке будущего мирного договора, организации Совместной пограничной комиссии, а также по гуманитарным вопросам.