Точно в школе: курьез на последнем заседании Милли Меджлиса

Каждый из нас учился в школе по-разному. Разное было и поведение. И лишь одно обстоятельство делало всех школьников, с 1-го по 11-ый класс, одинаковыми. Это последний день занятий, когда абсолютно все ученики с нетерпением ждали звонка с последнего урока. Радость детей была неописуемой, и на то была причина: начинались летние каникулы.

Сегодня отечественные меджлисмены чем-то напоминают этих самых школьников. Естественно, не уровнем знаний или социальным положением. Депутаты принимают законы, о чем-то спорят на пленарных заседаниях, якобы, во благо народа, и даже дерутся. Но несмотря на такие существенные различия, они так же, как и дети, с нетерпением ждут окончания последнего пленарного заседания.

И вчера был как раз такой знаменательный день, после которого «слуги народа» с чистой совестью «вышли на свободу», то есть, ушли на каникулы.

Не будем лукавить. Некоторые отечественные депутаты (если не многие) никогда не отличались особой тягой к работе, не обременяли себя нуждами избирателей. Да, во время избирательной кампании ради вожделенного кресла они обещали избирателям золотые горы, молочные реки, кисельные берега. Но, как известно, обещать – не значит жениться. Вот некоторые депутаты и не спешат «жениться».

С первого же заседания они спят (иногда, в буквальном смысле) и видят, как наступают долгожданные каникулы, избавляющие их от «трудов праведных». Так вот, коли они в обычные рабочие дни (а они тяжелые, аж два раза в неделю) мечтают об отдыхе, то что тут говорить о последнем заседании.

Потому неудивительно, что вчерашний день в Милли Меджлисе обернулся курьезом. Некоторые депутаты вместо того, чтобы со всей серьезностью отнестись к принятию тех или иных законов, впали в детство и… стали играть мобильными телефонами.

В этот момент их не интересовал ни закон о преференциальном торговом соглашении между Азербайджаном и Турцией, ни предложение о разработке закона о соцсетях, ничего другое. Они были погружены в виртуальный мир. Подобное праздное времяпровождение их приближало к заветным каникулам.

И вот в самый неподходящий момент чей-то голос выдергивает депутатов из мира грез и возвращает на грешную землю, а точнее в Милли Меджлис. И голос этот принадлежит спикеру парламента Сахибе Гафаровой. Не выдержав подобного неуважительного отношения к другим ученикам и учительнице, пардон, к другим депутатам и спикеру, Сахиба Гафарова сделала им замечание.Так, в ходе вчерашнего заседания Милли Меджлиса С.Гафарова сказала, что неизвестно, участвовали ли в голосовании сидящие в верхней части зала депутаты: «Многие из сидящих там не отрываются от экранов телефонов. Вы уверены, что они приняли участие в голосовании?»

Ну, точно как в школе: непоседливые ученики всегда предпочитали занимать места на задней парте, «на Камчатке», чтобы как-то ускользнуть от взора строгой учительницы. Однако это им редко удавалось, не удалось и депутатам. Правда, школьникам доставалось от «училки»: либо «пара» в дневнике, либо вызов родителей в школу. Неприятные моменты для учеников.

Однако депутаты – не дети, и их не наказывают такой строгой мерой, как урезание зарплаты. А жаль. Может, в этом случае они более внимательно отнеслись бы к своим обязанностям и чаяниям народа…