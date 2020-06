The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне

Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина «The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II» (настоящие уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны»).

В статье затрагиваются вопросы: «Так почему же Россия отмечает 9 мая как самый главный праздник? Почему жизнь почти замирает 22 июня? И почему к горлу подступает ком?».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что Путин закончил статью о Второй мировой войне. (Газета.Ру)