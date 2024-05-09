6 мая Минобороны России сообщило, что Генштаб по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил Военно-морского флота (ВМФ): на них планируется отработать «вопросы применения нестратегического ядерного оружия» (его также называют тактическим).