Власти Аргентины обсуждают с Францией возможность передачи Киеву пяти находящихся в нерабочем состоянии самолетов-штурмовиков Super Etendard, пишет газета Infobae.

Аргентина закупила самолеты Super Etendard в 2018 году, однако они не были введены в строй в связи с эмбарго, которое Великобритания наложила на страну после Фолклендской войны. Буэнос-Айрес планирует обменять штурмовики на другую технику, а Франция починит и передаст штурмовики Киеву.

Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино обсуждала вопрос передачи вооружения с главой МИД Франции Стефаном Сежурне и помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. По данным издания, единственная проблема в техническом состоянии самолета — отсутствие необходимых патронов, позволяющих катапультировать сиденья пилота в случае чрезвычайной ситуации. Буэнос-Айрес планирует обменять самолеты на беспилотники и вертолеты.

Газета уточняет, что президент Аргентины Хавьер Милей приедет на мирную конференцию по Украине, которая пройдет 15–16 июня в Швейцарии. Ранее глава государства заявлял, что не будет посещать саммит.

Dassault Super Etendard — французский сверхзвуковой палубный штурмовик. Совершил первый полет в 1974 году. Поставлялся в Аргентину, где его использовали против британских кораблей в ходе Фолклендской войны. В 2015 году Франция сняла данный тип самолетов с производства. На данный момент Super Etendard стоит на вооружении только у ВМС Аргентины. Всего было построено 85 самолетов такого типа.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву боевые самолеты Mirage 2000-5 и запустит программу подготовки украинских пилотов для обучения управлению истребителями. По данным Forbes, Париж может передать Киеву около 20 истребителей Mirage 2000-5, которые являются модернизированной версией Mirage 2000 четвертого поколения. Эти самолеты способны применять крылатые ракеты SCALP-EG, которые Франция уже отправила в Украину, а также «умные» авиабомбы AASM Hammer. (moscowtimes.ru)