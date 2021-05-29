США готовятся к возможному военному противостоянию с другими странами в Арктике, разрабатывая новую стратегию поведения в этом регионе, пишет National Interest.

В публикации отмечено, что Пентагон обеспокоен созданием новых стратегических возможностей для ряда государств, включая РФ, из-за таяния льдов. Недавно американские военные провели учения с норвежской армией для совершенствования действий в арктических условиях. Союз Вашингтона и Осло строится на желании США противодействовать России, которая владеет большим количеством ледоколов и активно работает на Северном морском пути.

Также автор статьи выразил мнение, что военные операции Москвы, строительство новых баз и усиление российской активности в арктической зоне «спровоцировали США на мероприятия, которые призваны уравновесить стратегическое влияние в регионе.

Недавно Минобороны РФ презентовал иностранным журналистам российскую арктическую базу, а также продемонстрировало возможности береговых ракетных комплексов «Бастион».

Добавим, в ходе учений Ice Exercise подводная лодка ВВС США Toledo пробили лёд и всплыла недалеко от военной базы «Арктический Трилистник», принадлежащей РФ.

Напомним, официальная представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что плацдармом для вхождения НАТО в Арктику становится территория Норвегии (aif.ru)