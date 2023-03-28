Власти Беларуси оценивают ущерб, причиненный стране в ходе Второй мировой войны, в $2,3 трлн, или 43 тысячи тонн золота, заявил в понедельник замначальника управления Генеральной прокуратуры Дмитрий Брылев.

По его словам, расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа показало, что потери Беларуси значительно превысили изначальные оценки.

«Для этого создали специальную мобильную аналитическую группу, а за основу взяли отчет Чрезвычайной госкомиссии, которая в 40-х оценивала потери нашего народа в годы Великой Отечественной войны», — пояснил Брылев, добавив, что сумма ущерба «не окончательная».

Начальник отдела оценки государственного комитета по имуществу Дина Соколовская уточнила, что золото в качестве «валюты» оценки было выбрано после консультаций с Москвой. «Посоветовались с Нацбанком, Центробанком Москвы, пообсуждали эту тему и с Министерством финансов, Национальным статистическим комитетом и пришли к выводу, что золото является наиболее универсальным инструментом инвестирования, поэтому есть смысл именно перевести этот весь ущерб в золото», — пояснила она.

Требования Беларуси превышают совокупный золотой запас всех стран мира вместе взятых — по состоянию на декабрь 2022 года МВФ оценивал его примерно в 33 тысячи тонн. Крупнейшие держатели — США (8,1 тысячи тонн), Германия (3,3 тысячи тонн), Италия (2,4 тысячи тонн), Франция (2,4 тысячи тонн) и Россия (2,3 тысячи тонн).

Более того, белорусская оценка ущерба эквивалентна 23% золота, что было добыто в мире за всю историю человечества. По данным Геологической службы США, это 187 тысяч тонн. (moscowtimes.ru)