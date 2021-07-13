Президент Украины Владимир Зеленский готов обсудить на встрече с президентом России Владимиром Путиным статью «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованную в понедельник на сайте Кремля. Об этом украинский лидер заявил во вторник, общаясь с журналистами.

«Мне кажется, что важно, что некоторые вещи и, кстати, про которые он (Путин) написал, мы могли бы проговорить. Наверное, я бы предоставил ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье, в будущей», — отметил Зеленский.

Украинский лидер поприветствовал факт выхода статьи на двух языках — русском и украинском. «В этом направлении я поддерживаю это решение», — подчеркнул он. В то же время президент Украины признал, что пока полностью не прочитал статью из-за нехватки свободного времени, однако пообещал ее изучить. (ТАСС)