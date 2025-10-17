Владимир Путин не упускает возможности прочитать длиннющую (псевдо)историческую лекцию о том, почему Украина в результате событий полу- и тысячелетней давности должна принадлежать России. Телеведущий Такер Карлсон жаловался, что интервью с ним в начале 2024 года превратилось в такую лекцию, а восьмиминутный рассказ о «нацистах» в Украине был, по словам Карлсона, «самой глупой и неубедительной аргументацией, которую только можно придумать». Ситуация повторилась на встрече с Дональдом Трампом на Аляске, рассказала Financial Times со ссылкой на многочисленных людей, знакомых с ходом тех переговоров. Свой исторический экскурс Путин сопроводил требованием капитуляции Украины, чем окончательно вывел Трампа из себя.

В Анкоридже для Путина расстелили красную дорожку, Трамп встретил его рукопожатием и широкой улыбкой, пригласил в президентский автомобиль. Но, когда двери за президентами закрылись, теплота в отношениях быстро улетучилась, по словам нескольких человек, осведомленных о ходе переговоров. Путин отверг предложение Трампа о смягчении санкций, признании Крыма российским и попытке Белого дома уговорить Киев на некоторые территориальные уступки в обмен на прекращение огня. Война закончится только в том случае, если Украина капитулирует и уступит ему весь Донбасс, включая еще не занятые Россией территории, заявил Путин.

Затем начался бессвязный исторический рассказ, в котором фигурировали средневековые князья, такие как Рюрик и Ярослав Мудрый, а также предводитель казачества Богдан Хмельницкий, при участии которого Украина в XVII веке была присоединена к России. По словам собеседников FT, Трамп несколько раз повышал голос и в какой-то момент пригрозил выйти из зала. В итоге он прервал встречу и отменил запланированный обед, на котором делегации двух стран должны были обсудить экономическое сотрудничество.

«Трамп действительно думал, что сможет заключить мирное соглашение с Путиным. Предложение, сделанное Путину, было очень хорошим, — сказал FT бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, который недавно обсуждал с высокопоставленными американскими чиновниками вопрос мирного урегулирования в Украине. — Но Путин перегнул палку».

Безрезультатность саммита и освещение его в СМИ как «триумф Путина» привели Трампа в бешенство, рассказал Politico республиканец-инсайдер из внешнеполитического блока администрации. Представитель Белого дома в разговоре с FT назвал встречу на Аляске «продуктивной» и отверг мнение о том, что она прошла неудачно. Администрация рассматривает любую возможность лучше понять позицию России, как «полезную», сказал он. (moscowtimes.ru)