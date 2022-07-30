ООН и Международный комитет Красного Креста должны отреагировать на убийство украинских военнопленных в оккупированной Еленовке Донецкой области. Об этом в пятницу, 29 июля, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 156-го дня войны.

«Когда защитники Азовстали выходили из завода, ООН и Международный комитет Красного Креста выступили гарантами жизни и здоровья наших воинов. Вооруженные Силы Украины, Служба безопасности, Главное управление разведки и уполномоченный Верховной Рады Украины выступили с совместным заявлением к ООН, Красному Кресту как гарантам тех договоренностей по защитникам Азовстали. Поддерживаю это заявление. Теперь гаранты должны реагировать. Должны защитить жизнь сотен украинских военнопленных», — сказал глава государства.

Он отметил, что украинская дипломатия вынесла информацию о российском ударе по Еленовке на самый высокий международный уровень и что захватчикам не удастся скрыть правду.

Зеленский призвал США немедленно признать РФ страной-спонсором терроризма.

«Россия доказала многочисленными терактами, что является крупнейшим источником терроризма в мире сегодня. Это — факт» — акцентировал президент.

Напомним, накануне стало известно, что российские войска обстреляли колонию в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, в том числе защитники Мариуполя. По данным оккупантов, вследствие теракта погибли 53 человека, еще 75 получили ранения.

Как указано, удар по колонии велся из реактивных систем залпового огня Град. (УНИАН)